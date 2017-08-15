مخطط لتفجير القصر الرئاسي بإندونيسيا

اعتقلت الشرطة الإندونيسية، الثلاثاء، 5 أشخاص يشتبه بأنهم متشددون، وصادرت مواد كيماوية قرب العاصمة جاكرتا، وقالت إنها كانت تستخدم في صنع قنابل لشن هجمات على القصر الرئاسي في نهاية أغسطس.

وقالت الشرطة إن هونغ كونغ رحلت اثنين من الخمسة، وهما رجل وزوجته، بسبب اتهامات عن نشرهما للفكر المتطرف، وإن المجموعة درست طرق صنع القنابل عبر موقع إلكتروني يديره إندونيسي، يعتقد أنه يقاتل مع تنظيم داعش في سوريا.

وتعرضت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، لسلسلة هجمات صغيرة تستلهم فكر تنظيم داعش، لكن هواة خططوا لأغلبها ونفذوها مستخدمين أسلحة بدائية الصنع، وأسفرت عن عدد قليل من القتلى وأضرار محدودة.

وكانت الشرطة تخشى تحول من يشتبه في تشددهم إلى أساليب أكثر تعقيدا بعد استخدام وعاءي طهي بضغط الهواء كقنبلتين، مما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة في محطة حافلات بجاكرتا في مايو.

وقال يسري يونس، المتحدث باسم الشرطة الإقليمية: “ربما تكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذا الأسلوب في جاوة الغربية، وتشمل مواد كيماوية خطرة للغاية”. وأضاف أن عدة متاجر رفضت بيع المواد الكيماوية للمشتبه بهم.

ولم يفصح يونس عن نوع الكيماويات أو تفاصيل خطة الهجوم على القصر الرئاسي. وتقع جاوة الغربية إلى الشرق مباشرة من العاصمة جاكرتا.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب التي عثرت على المواد الكيماوية خلال مداهمة منزل في باندونغ، على مسافة 120 كيلومترا جنوب شرقي جاكرتا، إن أفرادها شعروا بحرقة وتعرضت جلودهم للاحمرار لدى دخولهم المنزل.