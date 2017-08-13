محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأحد، في العاصمة الإماراتية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) .

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والصدر “العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، واطلع ولي عهد أبوظبي على “تطورات الساحة العراقية”.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلاله حديثه مع الصدر، على “أهمية استقرار وازدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية، بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي”، وقال إن “التجربة علمتنا أن ندعو دائما إلى ما يجمعنا عربا ومسلمين وأن ننبذ دعاة الفرقة والانقسام”.

وشدد ولي عهد أبوظبي على أن “دولة الإمارات تاريخيا مدت يدها إلى الشعب العراقي الشقيق”، مثمنا “مساهمة الجالية العراقية الشقيقة في النهضة المباركة التي ارتبط بها اسم الإمارات”.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد ضيفه مجددا بـ”الانتصار الكبير على إرهاب داعش”، مؤكدا أهمية “استثمار هذه اللحظة للبناء الوطني الذي يجمع كل العراقيين”.