محام بإدارة بوش: البيان المضلل سيعجل باستقالة ترمب

كشف محامٍ سابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، عن إمكانية أن يتقدم الرئيس الحالي دونالد ترمب، باستقالته من منصبه، على خلفية اتهامه بعرقلة سير العدالة، وذلك في حال ثبوت صحة التقارير التي تزعم أنه كان وراء البيان المضلل الذي أصدره نجله بشأن لقائه مع محامية روسية.

وقال المحامي، ريتشارد باينتر، خلال استضافته في برنامج تليفزيوني، إن دونالد ترمب يمكن أن يكون مذنبا ومتهما بعرقلة سير العدالة، ومن ثم يتوجب عليه الاستقالة، مضيفًا: “لقد شهدنا عددا من حالات عرقلة العدالة، وهذه حالة أخرى، ويجب أن أقول إن ما يحدث يبدو وكأنه تستر على أمر ما، بل ربما يكون أحد أكثر حالات التستر الأكثر ضررا من الناحية النفسية في التاريخ السياسي”.

جدير بالذكر، أن صحيفة واشنطن بوست، نشرت أمس الاثنين، معلومات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي هو من وضع البيان المضلل، لأن ابنه دونالد ترمب جونيور، قال فيه إن لقاءه مع المحامية الروسية في يونيو 2016 لم يكن له علاقة بحملة والده لانتخابات الرئاسة.

وأشارت الصحيفة، إلى سلسلة رسائل البريد الإلكتروني، التي نشرها ابن “ترمب” في يوليو الماضي، حيث أظهرت موافقته خلال العام الماضي على مقابلة امرأة قيل له إنها محامية في الحكومة الروسية ولديها معلومات تضر هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يؤكد زيف البيان.