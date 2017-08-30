ليبرمان يندد بالمستوطنات العشوائية ويصف المتطرفين بالأغبياء

ندد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء بالمستوطنات “العشوائية” المبنية في الضفة الغربية المحتلة، في موقف يتعارض على ما يبدو مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي استبعد تفكيك أي مستوطنات.

ونقلت الإذاعة العسكرية عن ليبرمان قوله أمام صحافيين إن المستوطنات العشوائية “تسببت بأضرار كبيرة للاستيطان”.

وندد ليبرمان ايضا بقانون تدعمه الحكومة ويتيح لاسرائيل ان تمتلك في الضفة الغربية المحتلة مئات الهكتارات التي يملكها فلسطينيون، من أجل إضفاء الصفة الشرعية على مستوطنات “عشوائية”. وجمدت المحكمة العليا هذا النص في 18 آب/أغسطس.

وأضاف ليبرمان أن من شأن هذا القانون أن يتيح إضفاء الصفة الشرعية في وقت لاحق على 2000 منزل ومبنى تم تشييدها على أراض فلسطينية، وأيضا “10 آلاف منزل” بناها فلسطينيون بصورة غير قانونية.

وانتقد وزير الدفاع من جهة أخرى المتطرفين الإسرائيليين الذين يقومون باعتداءات على الفلسطينيين واصفا اياهم بأنهم “فوضويون” و”أغبياء” يسيئون هم أيضا إلى الاستيطان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال في خطاب ألقاه أمام مستوطنة في الضفة الغربية “هذه أرضنا. لقد عدنا إلى هنا (إلى الضفة الغربية) للبقاء إلى الأبد. لن نقتلع مستوطنة في أرض أسرائيل”. على حد زعمه وتعبيره.

من جهته، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس الذي زار رام الله في الضفة الغربية الثلاثاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “غير شرعية” في نظر القانون الدولي وتشكل “عقبة كبيرة” أمام البحث عن السلام.