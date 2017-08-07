لا تحرير.. ولا تغيير!/ فؤاد ابو حجلة

لو كان ياسر عرفات حياً، لما احتاج الفلسطينيون إلى أحد عشر عاماً للبحث عن مصالحة وطنية، ولما انتظروا كل هذه السنين لتفجير ثورة في القدس، ولما نامت نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم على حريق القدس غرائبية المشهد الفلسطيني تتجاوز المعقول في زمن لا شيء فيه معقولا أصلاً، وكلما أردنا نقد الحالة ينقض علينا “العقلانيون” ويتهموننا بجلد الذات، وكأن ذواتنا ملائكية لا يجوز جلدها أو حتى خدشها.

كل الفصائل والقوى ترفع شعار تحرير الأرض وإقامة الدولة، وكلها معنية بالتنسيق الأمني والتهدئة الأمنية مع الاحتلال، أو قبض أثمان الصمت على التنسيق المعيب، ولا أحد في وارد بناء دولة. وكل الأطراف تدعو للمصالحة الوطنية، ولا أحد معني بالمصالحة حقاً، لأن تحقيقها يحرم المتخاصمين من امتيازاتهم الصغيرة.

بلا تعقيد أو فذلكة أو استخفاف بالعقل الفلسطيني، يبدو المشهد أكثر بساطة مما يزعمون، فالأرض كلها ما زالت محتلة، ومن حق الفلسطينيين أن يقاوموا الاحتلال بكل الأدوات والوسائل المتاحة والممكنة بما فيها السلاح. والاحتلال الجاثم على التراب الفلسطيني هو احتلال طارئ وغريب لا يمكن أن تشرعنه الاتفاقات السياسية أو الشعوذات الدينية، ولا يصير مقبولاً إذا تعايشت معه فتح أو منحته حماس فتوى القبول بالتعايش بين الموحدين. ثم من قال إن فتح في نسختها الحالية وحماس في شكلها ومضمونها يمثلان الفلسطينيين!

صحيح أن إسرائيل موجودة في المنطقة، وتتمتع الآن بعلاقات من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة أيضا مع النظام الرسمي العربي، لكن ذلك لا يغير في الأمر شيئاً، ولا يعني قبول الفلسطيني بما رفضه منذ فكرة مؤتمر جنيف في العام 1974. وصحيح أيضاً أن الإيرانيين والأتراك يكذبون في ما يدعون من عداء لإسرائيل، لكن الثورة التي انطلقت عام 1965 كانت ثورة فلسطينية، ولم تكن فارسية أو عثمانية، كما أن هويتها لم تتجاوز الوطنية الفلسطينية إلى القومية العربية رغم وجود فصائل قومية كانت في الواقع تمثل اختراقات للحالة لصالح أنظمة قائمة.

من حق الفلسطيني، بعد كل هذا العبث بالمشروع الوطني، أن يعود إلى أصول المشروع، وأن يعيد التذكير بالشعار الذي شطبه المنقلبون على فتح في مؤتمرهم الصوري السابع وهو شعار “ثورة حتى النصر”، ومن حق الفلسطيني أن يقول إن الاستفتاء على شرعية القيادة لا يقاس بتصفيق المتكسبين في قاعة مؤتمر، وأن يترحم سراً وعلانية على روح الزعيم الذي ارتد عليه المصفقون، فلو كان ياسر عرفات حياً، لما احتاج الفلسطينيون إلى أحد عشر عاماً للبحث عن مصالحة وطنية، ولما انتظروا كل هذه السنين لتفجير ثورة في القدس، ولما نامت نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم على حريق القدس.

الحالة شاذة ومعيبة ولا تليق بشعب كان يحمل مشروعه الوطني ويعلي حقه في الحرية على حقه في الحياة، والحالة مستفزة عندما يزدحم الطريق السياسي بكل أنواع المبادرات للمصالحة بين فتح عباس وحماس الإخوان، وعندما يبدو تليين الموقف من غزة أصعب كثيراً من تخفيف الموقف من تل أبيب!

وصل الفلسطينيون إلى قاع القاع ولا يبدو أن الإطار السياسي الشاذ القائم الآن معني بالخروج من هذا القاع، لذا ينعقد الأمل على الشارع الذي يتقدم دائماً على القيادة الحليقة في رام الله وعلى القيادة الملتحية في غزة، لأنهما زبد سيذهب جفاء ولن يمكث في الأرض الا القابضون على جمر ترابها المشتعل بالثورة في القدس وفي ما بعد القدس من اشتعالات قادمة رغم التنسيق الأمني مع العدو، ورغم مبادرات الحلول وأفكار المصالحات بين وكلاء المشروع الاسرائيلي في رام الله ووكلاء المشروع اليهودي في غزة.

وأخيراً، ليس منطقياً أن يظل الأمر كما هو “لا تحرير.. لا تغيير”.