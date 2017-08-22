كوريا الشمالية: سلاحنا النووي “خارج” طاولة المفاوضات

قال جو يونغ تشول، مبعوث كوريا الشمالية إلى مؤتمر نزع السلاح النووي، إن ترسانة بلاده للردع والدفاع عن النفس، ولن تبحث أبدا على طاولة المفاوضات.

وجاءت تصريحاته خلال المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، بعد أن قال روبرت وود المبعوث الأميركي إلى المؤتمر إن الأولوية القصوى للرئيس الأميركي دونالد ترامب هي حماية بلاده وحلفائه ضد “التهديد المتنامي” من كوريا الشمالية.

وقال جو “الإجراءات التي تتخذها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتعزيز قدرتها النووية على الردع وتطوير صواريخ عابرة للقارات مبررة، وهي خيار شرعي للدفاع عن النفس في وجه مثل هذه التهديدات الواضحة والحقيقية”، مشيرا إلى “التهديدات النووية الدائمة” من الولايات المتحدة.

وأضاف “طالما تستمر السياسة العدائية الأميركية والتهديد النووي كما هو عليه فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لن تضع قدرتها الدفاعية للردع على طاولة المفاوضات”.