“قائد مركبة الموت” يحيّر الشرطة الإسبانية

أعلن قائد شرطة إقليم كاتالونيا، الأحد، أن الشرطة لا تعلم إن كان يونس أبويعقوب، المشتبه به في هجوم دهس المارة بشاحنته في اعتداء دام في برشلونة، لا يزال في إسبانيا.

وقال جوزيف لويس ترابيرو للصحفيين: “لو علمنا أنه في إسبانيا وأين مكانه لكنا طاردناه. لا نعرف أين هو”.

وكانت الشرطة أعلنت أنها بدأت عملية مطاردة واسعة بحثا عن أبو يعقوب (22 عاما) الذي قاد بحسب وسائل الإعلام الشاحنة الصغيرة بسرعة جنونية الخميس في شارع لارامبلا ودهس المارة، ليقتل 13 شخصا.

وفتش رجال الشرطة السيارات والركاب أثناء مرورهم بنقطة تفتيش في بلدة ريبوي القريبة من الحدود الفرنسية، الأحد

وقالت شرطة إقليم كتالونيا إن المحققين ما زالوا يعملون على فرضية وجود 12 مشتبها بهم في هجمات برشلونة التي وقعت يوم الخميس وإن البحث جار حاليا عن رجل واحد.

ولم تستطع الشرطة تأكيد هوية قائد السيارة التي نفذت هجوم برشلونة.

واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص على صلة بالهجومين في برشلونة وبلدة كامبريلس حيث قتلت امرأة عندما دهست سيارة المارة يوم الجمعة.

وقتل أيضا خمسة مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة زائفة بالرصاص في كامبريلس.