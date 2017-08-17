فوائد لا تعرفها عن قشور المانجو

تعتبر ثمة المانجو اللذيذة من اكثر الفواكة التي تحتوي على العناصر الغذائية الكاملة.

حيث تحتوي على مجموعة من الفوائد الغذائية الهامة لصحة الفرد وبالرغم من كونها لاذعة الطعم وقد تكون مرة بعض الشئ إلا أنها صالحة للأكل وتناولها سوف يعود عليك بفوائد كثيرة.

الفوائد الغذائية لقشور المانجو:

تحتوي قشور المانجو على عناصر غذائية هامة مثلها مثل الجزء الذي يؤكل بالفعل منها أو الذي يتم صناعته عصير لذيذ وقد يفوقه أيضا! حيث تحتوي ثمرة المانجو الواحدة على سكر يقدر ب 24 جرام وكربوهيدرات تقدر ب28 جرام وكل هذه النسب موجودة في المانجو نفسه ولكي تتجنب هذه النسبة العالية من السكر والكربوهيدرات عليك بتناول القشور ولا ترميها أبدا لأنها تحتوي على :

فيتامين “أ”: هام وضروري لصحة العيون وتقوية الجهاز المناعي للإنسان.

فيتامين “c”: له قدرة عالية على الشفاء من الجروح بسرعة وتقوية الأوتار والأربطة

الألياف: تتواجد في قشرة المانجو مثل كثير من الفواكه وتساعد كثيرا في تحريك المعدة وتحسين عملية الهضم وتجعل حركة الأمعاء سهلة ومريحة.

الغذاء النباتي: تحتوي قشور المانجو على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تكون عامل حماية مهم ضد الحشرات والفطريات التي تهدد النبات. وعلى الرغم من أن جسم الأنسان لا يستخدمها مباشرة إلا أنها تحتوي على مضادات الأكسدة والتس تساعد بشكل كبير على التخلص من الكوليسترول ومحاربة السرطان.

طريقة تناول قشور المانجو:

عصير المانجو: قم بتقطيع المانجو بدون تقشير وأضف إليه بعض أنواع من الفواكه الأخرى وقطع الثلج واخلطهم جميعا في الخلاط واحصل على عصير لذيذ ومفيد في نفس الوقت.

تخليل قشور المانجو: قد يكون أمر غريب ولكنه حقيقي حيث يمكنك تخليل قشور المانجو مع الملح في مياه كثيرة مثل تخليل الخيار تماما وتناوله كمخلل بسهولة .

قشور المانجو كنكهة لذيذة: حيث يمكن بشر قشور المانجو ووضعها على السلطات والعصائر والمختلف الأطباق لإعطائها نكهة مميزة .

تناولها مباشرة: قد تكون لاذعة بعض الشئ ولكنها مفيدة

وجدير بالذكر أنه يجب غسل قشور المانجو جيدا قبل تناولها لتمحي نفسك من البكتيريا والميكروبات الضارة.