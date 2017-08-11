“فضيحة البيض” تمتد إلى دول جديدة

ارتفع عدد الدول الأوروبية التي طالتها فضيحة البيض الملوث بمبيد الحشرات فيبرونيل، إلى 12 بعد أن أعلنت الدنمارك ورومانيا وسلوفاكيا، الخميس، أنها تأثرت بهذه القضية.

ونجمت هذه الفضيحة عن استخدام مادة الفيبرونيل المحظورة في مزارع الدواجن في الاتحاد الأوروبي، من قبل شركات متخصصة في تطهير هذه المزارع في هولندا وبلجيكا وألمانيا.

وقالت السلطات الغذائية والبيطرية في الدنمارك إن عشرين طنا من البيض الملوث القادم من بلجيكا بيعت في البلاد، بينما أعلنت سلوفاكيا أنها اكتشفت وجود بيض مستورد من هولندا وصل عن طريق ألمانيا.

أما السلطات الصحية البيطرية في رومانيا، فقد عثرت في مستودع في غرب البلاد على طن من صفار البيض ملوث بالمادة نفسها قادمة من ألمانيا.

واعترفت بريطانيا التي كانت تؤكد أن الفضيحة لم تطلها سوى بشكل طفيف، الخميس بوجود 700 ألف بيضة ملوثة، تم استيرادها لتستخدم في صنع منتجات غذائية.

حقيقة “البيض الملوث” في أوروبا

وفي الشق القضائي من الفضيحة، أوقف في هولندا الخميس مسؤولان “في الشركة التي استخدمت المادة في مزارع الطيور على الأرجح”، حسب النيابة التي لم تكشف اسمي المسؤولين.

لكن وسائل الإعلام الهولندية قالت إنهما يعملان في شركة “تشيكفريند”، التي وجه إليها عدد كبير المزارعين أصابع الاتهام.

وفي بلجيكا، جرت 11 عملية دهم “في جميع أنحاء البلاد” في إطار التحقيق الذي بات يشمل 26 شخصا وشركة، تحوم حولهم الشبهات، كما نقلت فرانس برس عن نيابة أنفير.

وتأتي هذه التطورات بينما تثير الفضيحة قلق السلطات الصحية في أوروبا، وإن كان الخطر الذي تشكله على صحة المستهلك محدود من حيث المبدأ.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لا خطر على المستهلك إذا تناول أقل من 0,009 ميلغرام لكل كيلوغرام، خلال وجبة طعام أو خلال يوم.