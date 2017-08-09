غارة جوية إسرائيلية على شمال مدينة غزة

غزة- أُصيب فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة، في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية شمال مدينة غزة.

وقال أيمن السحباني، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء إن “فلسطيني أصيب بشظايا في منطقة الرأس جراء قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة”.

وأضاف السحباني، إن الأطباء وصفوا اصابته بالخطيرة.

وفي وقت سابق من اليوم شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، غارة جوية شمال مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأناضول أن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت بصاروخين أراضٍ زراعية، شمال مدينة غزة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المباني المحيطة بالمكان.

وفي وقت سابق سقط صاروخ، مساء الثلاثاء، على مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل، والقريبة من حدود قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.