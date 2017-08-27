ضبط مشغل لتزوير العملة الأردنية داخل مدرسة حكومية بالكرك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط معمل لتزوير العملة الأردنية في مشغل مهني بإحدى المدارس الحكومية في محافظة الكرك، كما اعتقلت الشخص المتورط، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن المتورط يعمل معلما في المدرسة، وإن الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات أولية استخبارية، قامت وبعد جمع المعلومات بمداهمة المشغل الواقع في إحدى المدارس الحكومية في بلدة الربة شمال محافظة الكرك، لافتا إلى أنه تم ضبط ماكنات ومعدات خاصة بعملية التزوير للعملة الأردنية من فئة خمسين دينارا.

وبين أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة ومواد خام لعملية التزوير، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد هوية المتورط وقامت باعتقاله ويجري التحقيق معه في ملابسات القضية كاملة.

ووفق المصدر، فإن المتورط في القضية مسجل بحقه قيد سرقة، وتم أيضا ضبط عملة مزورة في منزله بالإضافة إلى آلة طابعة.