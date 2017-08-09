صواريخ الحوثيين تهدد المدن مجددا

عاد المتمردون مجددا لعمليات استهداف المدن التي تقع تحت سيطرة الشرعية اليمنية، بالإضافة إلى الأراضي السعودية.

فقد أطلق الحوثيون، الثلاثاء، صاروخا بالستيا على مدينة مأرب، نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في التصدي له واعتراضه.

كما أطلقت الميليشيات الانقلابية صاروخا من محافظة حجة اليمنية تجاه الأراضي السعودية، رصدته أنظمة الدفاع الجوي للتحالف العربي، ورجحت سقوطه في المياه الدولية بالبحر الأحمر .

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ بالستية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وسط تأكيدات عن قيام إيران بتزويد الميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق ذلك النوع من الصواريخ.

ولم يقتصر التصعيد من قبل الحوثيين على إطلاق الصواريخ نحو المدن اليمنية والحدود السعودية، بل امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب ليمثل تهديدا للملاحة الدولية.

ووفقا لتقارير غربية فإن طهران تزود الحوثيين بشحنات الصواريخ، إذ تصل عبر التهريب الى السواحل اليمنية لاسيما التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي .

وقد أكدت مصادر يمنية أن الصواريخ تصل قطعا فيما يتكفل خبراء إيرانيون يوجدون على الأرض بمهمة تركيبها وتجهيزها للإطلاق.