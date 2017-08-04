“شبح” يقص شعر السيدات في الهند !

تحقق الشرطة الهندية في سلسلة هجمات غريبة، إذ قالت سيدات إنهن استيقظن ليجدن شعرهن وقد تم قصه.

وقال مسؤول بارز في ولاية أوتار براديش شمالي الهند الجمعة، إن الشرطة وجهت النصح للمواطنين بعدم تصديق أو نشر الشائعات في أعقاب وفاة سيدة (65 عاما) تعرضت للضرب حتى الموت من قبل العامة للاشتباه في أنها ساحرة وأنها هي التي تسرق شعر السيدات.

وقال أناند كومار إن الأوامر صدرت للجان بالقرى بدحض الشائعات التي تشير إلى وجود أشباح أو ساحرات يقطعن ضفائر النساء، مضيفا أن الشرطة تحقق في المزاعم، وفق “أسوشيتد برس”.

شكاوى مماثلة ظهرت في أحياء ولايتي هاريانا ودلهي المجاورتين، حسبما أفادت الشرطة.

وبثت الشائعات المخاوف بين العامة من احتمال استخدام ضفائر الشعر في إلقاء تعاويذ.

وفي بعض مناطق ولاية أوتار براديش، منع الآباء أطفالهم من الخروج من المنازل بعد المدرسة.

وفي لكناو عاصمة أوتار براديش، قالت الشرطة إن شائعة انتشرت الأسبوع الماضي عن شخص يقص شعر السيدات.

وقال شرطي يدعى مانيش راكيش ” في غضون أيام انتشرت في المناطق المحيطة بدلهي وغربي أوتار براديش، والآن تتلقى الشرطة كل يوم تقريبا شكاوى من نساء عن شبح مجهول”.

وأضاف أن النساء “يأتين إلى مركز الشرطة بضفائرهن ويتحدثن عن شخص ما قص شعرهن”.