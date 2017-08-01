“سوريا الديمقراطية” تسيطر على حي جديد في الرقة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية، على حي جديد جنوبي مدينة الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومتحدث كردي، الثلاثاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”: “سيطرت قوات سوريا الديمقراطية ليلة الاثنين على حي نزلة شحادة المتاخم لحي هشام بن عبد الملك” جنوبي مدينة الرقة.

وأضاف: “انتهى وجود تنظيم داعش في الأحياء الجنوبية للرقة بعد التقاء القوات القادمة من جهة الشرق (هشام بن عبد الملك) مع تلك الآتية من جهة الغرب (نزلة شحادة)”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، أبرز مكونات قوات سوريا الديمقراطية، نوري محمود، للوكالة “تقدم قواتنا جنوبا”، موضحا أنه “تم إخلاء” الحيين “من داعش بشكل كامل تقريبا.

وتتركز المعارك حالياً جنوبي وسط المدينة على أطراف حي هشام بن عبد الملك، حيث باتت قوات سوريا الديمقراطية وفق عبد الرحمن “على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لتنظيم داعش الموجود في ساحة الساعة، وهي الساحة التي دأب التنظيم على تنفيذ عمليات الاعدام فيها”.

وباتت هذه القوات أيضا على تخوم حي الثكنة الذي يعد من الأحياء المكتظة سكانياً في المدينة، وفق المرصد. وتزامن التقدم بحسب المرصد مع غارات كثيفة نفذتها طائرات التحالف الدولي على تحركات المتشددين ومواقعهم.

ويتصدى التنظيم بشراسة للهجوم دفاعا عن الرقة التي تعد معقله الأبرز في سوريا. ويؤكد عبد الرحمن اعتماد التنظيم “بشكل كبير على الأنفاق التي حفرها في المدينة” للانتقال من حي إلى آخر.