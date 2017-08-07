سارة نتنياهو في قفص الاتهام بسبب 4 قضايا فساد

يعلن المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، خلال الساعات المقبلة، عن تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في عدد من ملفات الفساد.

وقالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، أنه من المتوقع أن يتم تقديم لوائح اتهام ضد سارة نتنياهو في أربعة ملفات فساد، تصل قيمتها إلى مئات آلاف الشواقل.

وبحسب “القناة الثانية”، فإن القضية الأولى تتصل بتشغيل كهربائي، لم يفز بمناقصة، في منزل رئيس الحكومة، في قيسارية، بشكل خاص، ونقل المصاريف إلى صندوق الدولة، أما القضية الثانية فهي استخدام عاملة في مكتب رئيس الحكومة للإشراف على والد سارة، أيضا على حساب مكتب رئيس الحكومة، في حين تتصل القضية الثالثة بشراء أثاث حديقة لمكتب رئيس الحكومة في القدس، على حساب المكتب، ثم نقله إلى مسكنه في قيسارية، أما القضية الرابعة فهي تضخيم مصاريف الضيافة في منزل رئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن قضية كانت قد قدمت الشرطة الإسرائيلية، قبل نحو ثمانية شهور، توصية بتقديم سارة نتنياهو للمحاكمة، وأيد ذلك مؤخرا، المدعي العام، وجهات أخرى في النيابة العامة.

وكان قد تم استدعاء سارة نتنياهو، الأسبوع الماضي، إلى مكاتب “لاهاف 433” لاستكمال التحقيق معها في القضية، بناء على طلب المستشار القضائي، ومن المرجح أن التحقيق الأخير كان يتصل بتمويل وجبات ضيافة لعائلة نتنياهو، وتم تقديم الحساب لمكتب رئيس الحكومة.