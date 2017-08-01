“زبدة الفول السوداني” تساعد سجناء على الهرب

لجأ مجموعة من 12 سجينا إلى حيلة غريبة، تمكنوا خلالها من الفرار من سجن في ولاية ألاباما الأميركية، لكن السلطات تمكنت من إعادة 11 منهم فيما بقي واحد طليقا.

واستخدم السجناء زبدة الفول السوداني من الشطائر التي تقدم لهم، لاستبدال رقمي بابين داخل مبنى سجن “والكر كاونتي”، أحدهما يؤدي إلى الزنازين والآخر إلى خارج المبنى، حسب “سكاي نيوز”.

واستغل السجناء وجود حارس جديد في غرفة المراقبة، وطلبوا منه فتح باب الخروج، بعد أن غيروا رقمه لرقم الباب المؤدي إلى الزنازين، واستجاب الحارس لطلبهم.

وفي خلال دقائق، كان السجناء الـ 12 خارج السجن، بعد أن تسلقوا السور مستخدمين أغطية تم ربطها ببعض.

وتمكنت السلطات من القبض على 11 سجينا من أصل 12، فيما بقي مدان بالإتجار بالمخدرات طليقا، وخصصت الشرطة مبلغ 500 الف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.