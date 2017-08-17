ريال مدريد “يطرق” أبواب الخماسية

بات ريال مدريد الإسباني، بعد حصده لكأس السوبر الإسباني، على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل بطولات الفريق الملكي متجها إلى تحقيق خماسية تاريخية.

فالميرينغي انتزع لقب الدوري الإسباني (الليغا) من غريمه برشلونة، ثم توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، ثم سوبر أوروبا على حساب مانشستر يونايتد وأخيرا السوبر الإسباني بمجموع مباراتين 5-1 على حساب برشلونة.

ويتطلع “الملكي” إلى حصد البطولة الخامسة خلال العام الجاري خلال مشاركته في بطولة العالم للأندية ديسمبر المقبل.

وتوج ريال مدريد بكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة في تاريخه عقب فوزه على برشلونة، 2-0 على ملعب سانتياغو برنابيو في مواجهة الإياب، علما بأن الملكي حسم الذهاب لصالحه بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو، الأحد الماضي.