رونالدو يهاجم “الحشرات”

اعتبر مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو أن تألقه يزعج البعض، وذلك غداة مثوله أمام القضاء الإسباني للدفاع عن الاتهامات التي وجهت إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو.

ونقلت فرانس برس عن الدولي البرتغالي قوله، “ما يزعج الناس هو تألقي، الحشرات تهاجم الضوء الذي يلمع”.

وأمضى رونالدو حوالي 90 دقيقة الاثنين وهو يدافع عن نفسه أمام القاضية الإسبانية مونيكا غوميز في محكمة بوزويلو دي الكارون في إحدى ضواحي مدريد.

ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو (17,3 ملايين دولار أميركي)، واستغلال “هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لاخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب”.

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو “خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في إسبانيا”، وذلك عن طريق شركات “أوفشور” مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في أيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

لكن رونالدو نفى ذلك تماما، وقال للقاضية إنه دائما ما تقدم بأوراقه لمصلحة الضرائب، ولم يكن لديه “على الإطلاق نية التهرب من الضرائب”.

وأضاف “أنا هنا فقط لأن اسمي كريستيانو رونالدو”.