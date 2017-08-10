رونالدو قد يغيب عن “كلاسيكو السوبر”.. لهذا السبب

أوضحت صحيفة “ماركا” المقربة من نادي ريال مدريد أن نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو يريد المشاركة في مواجهة برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني كأساسي.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن ذلك الأمر يبدو صعب المنال، إذ لم يكمل المهاجم البرتغالي سوى حصة تدريبية واحدة فقط مع الفريق منذ عودته من الإجازة.

ونوهت الصحيفة المدريدية إلى أن رونالدو سيذهب إلى معقل برشلونة وهو ليس بأفضل حالة بدنية، مما يهدد مشاركته أساسيا، على الرغم من محاولات “صاروخ ماديرا” الوصول لأفضل حالة بدنية قبل موقعة “كامب نو”.

وخاض رونالدو 15 دقيقة في مواجهة كأس السوبر الأوروبي قبل أيام أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، مما يعني أنه قد يحصل على دقائق أكثر في ذهاب كأس السوبر الإسباني، لكن هذا لا يعني مشاركته كأساسي.

وسيكون القرار بيد المدير الفني للفريق زين الدين زيدان، حيث لن يواجه مشكلة في وضع رونالدو على دكة البدلاء إن لم يكن جاهزاً لخوض اللقاء لأنه سبق وأن فعل ذلك.