رفع أسعار البنزين بأنواعه 30 فلسا للتر

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين بأنواعه 30 فلسا ورفع سعر السولار والكاز بمقدار 15 فلسا/لتر.

وقالت اللجنة إنه مع ارتفاع سعر النفط الخام الى معدل 51.54 دولار للبرميل خلال شهر آب مقارنة مع 48.40 دولار للبرميل خلال شهر تموز، أدى هذا الى ارتفاع أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي كان أعلاها لمادتي البنزين والغاز البترولي المسال.

وبحسب قرار لجنة التسعير تم رفع أسعار البنزين أوكتان 90 الى 680 فلسا للتر الواحد، وبنزين أوكتان 95 الى 895 فلسا للتر ورفع سعر مادتي الديزل والكاز الى 495 فلسا وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من أن سعرها عالميا بلغ 7.97 دينار للاسطوانة .

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 5.86 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر أيلول القادم. وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.037 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

هذا وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف) .