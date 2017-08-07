رشيد: وداعًا لـ«حل الدولتين» في عهد ترامب

رأى محمد رشيد، المستشار السياسي السابق للقائد الرمز الشهيد ياسر عرفات «أبو عمار»، أن حل الدولتين أصبح صعب المنال في عهد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وقال رشيد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “وداعًا لحل الدولتين في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحاجته إلى دعم إسرائيل في الكونجرس “.

وأضاف: معضلات السلام متعددة، أهمها قناعات صاحب الملف الصهر كوشنر، وحاجة ترامب لدعم إسرائيل في الكونجرس، وتهالك القدرة الفلسطينية تمامًا .

وتابع: “ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى مغادرة كذبة السلطة والعودة إلى صيغة القضية، فلا داعي لإنفاق 4.5 مليار سنويًا لحماية المحتل والقيادة”.