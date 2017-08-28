رسميا.. نيبوشا يوقع للزمالك المصري

أعلن نادي الزمالك المصري رسميا عن توقيع مدرب الفيصلي المونتيجيري نيبوشا على عقد تدريبي لقيادة فريق الزمالك لموسمين.

وكان المدرب نيبوشا قد وصل إلى القاهرة أمس، ثم توجه مباشرة الى منزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، حيث تم التوقيع على العقد بين الطرفين بعد الاتفاق على التفاصيل كافة المتعلقة بقيادة المدرب نيبوشا لفريق الزمالك.

وقبل وصول المدرب نيبوشا الى مصر، اشاد رئيس نادي الزمالك بالامكانيات الفنية للمدرب الجديد وما حققه من انجازات كبيرة مع فريق الفيصلي في بطولة الأندية العربية التي أقيمت في القاهرة مؤخرا، خصوصا وأنه حقق الفوز على فريق الأهلي مرتين خلال أسبوع.

وأكد منصور قدوم فريق الزمالك الى الأردن وخوضه مباراة ودية مع فريق الفيصلي في اعتزال النجم السابق للمنتخب الوطني وفريق الفيصلي حسونة الشيخ.