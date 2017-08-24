رد “استثنائي” من ميلانيا على ابنة هيلاري كلينتون

في واقعة نادرة الحدوث أعربت سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، عن شكرها لتشيلسي، ابنة المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.

وجاء شكر ميلانيا بعدما دعت تشيلسي الإعلام والرأي العام إلى ترك بارون، نجل ترامب الأصغر وشأنه، وعدم إزعاجه وملاحقة حياته الخاصة.

وغردت تشيلسي على تويتر “حان الوقت ليبتعد الإعلام وأي شخص آخر عن بارون ترامب وتركه يعيش الطفولة الخاصة التي يستحقها”.

وردت ميلانيا على التغريدة الداعمة بالقول “شكرا لك تشيلسي، من المهم دعم كل الأطفال حتى يكونوا صورة لأنفسهم”.

ووجهت ابنة المنافسة السابقة لكلينتون كلامها للصحافة، بعدما نشرت صحيفة “ديلي كالر” تقريرا انتقدت فيه طريقة لباس بارون وعنونت “لقد حان الوقت ليرتدي بارون ملابسه كما لو أنه في البيت الأبيض”.

وأثارت صور بارون جدلا على المنصات الاجتماعية، إذ انتقد البعض ارتداءه قمصان خفيفة وسراويل قصيرة، عوضا عن البذلة، فيما قال مدافعون إن الطفل يعيش حياته العادية، ولا علاقة له بمنصب والده.