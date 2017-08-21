راموس.. العاشق الأول للبطاقة الحمراء في الليغا

عكرت البطاقة الحمراء، التي تلقاها قائد نادي ريال مدريد سيرخيو راموس أجواء فوز فريقه خارج الديار على ديبورتيفو لا كورونيا، خصوصا أن هذه البطاقة منحت كابتن الميرنغي رقما قياسيا سلبيا لم يكن يتمناه.

وبات راموس أكثر لاعب يخرج مطرودا من أرضية الملعب في تاريخ الدوري الإسباني “الليغا” بإجمالي 18 بطاقة حمراء، وفقا لما أوردته مواقع كروية متخصصة.

وعادل راموس (31 سنة) الرقم السلبي المسجل باسم اللاعبين السابقين لنادي ريال ساراغوسا، تشافي أغويدو وبابلو ألفارو.

واستهل حامل اللقب ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري بالفوز بثلاثية نظيفة سجلها بيل وكاسيميرو وكروس على الترتيب.