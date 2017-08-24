داعش تطلب السماح لها بالانسحاب من الحدود السورية اللبنانية

ذكر مسؤول من تحالف عسكري موال للرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، أن تنظيم داعش طلب من الجيش السوري وحليفته ميليشيات “حزب الله” السماح له بالانسحاب من الحدود السورية مع لبنان إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما نقلت رويترز.

وتسعى القوات الحكومية السورية مع ميليشيا حزب الله، إلى إخراج التنظيم من منطقة القلمون الغربي بسوريا على الحدود مع لبنان.

وانطلق الهجوم، السبت، بالتزامن مع حملة للجيش اللبناني على جانب لبنان من الحدود لإخراج مقاتلي داعش من منطقة رأس بعلبك بالشمال الشرقي.

وأكد المسؤول أن التنظيم طلب التفاوض والانسحاب، وقال إن الجانب السوري وميليشيات حزب الله وافقا.

ويسيطر تنظيم داعش على محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق من جهة الشرق، بالكامل تقريبا.

وتتحصن قوات الحكومة السورية في جيب بمدينة دير الزور، عاصمة المحافظة، وفي قاعدة جوية قريبة.

في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إنه لا ينسق هجومه مع ميليشيات حزب الله ولا القوات السورية الحكومية.