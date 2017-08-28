خلال 24 ساعة.. ضبط 3 متهمين بقضية قتل الشاب الخلايلة بالرصيفة

ضبطت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة متهمين في قضية قتل الشاب الخلايلة بلواء الرصيفة الخميس الماضي.

وقال مصدر أمني إن احد المتهمين قبض عليه ليل أمس من قبل كوادر الأمن الوقائي والبحث الجنائي، وأشار إلى أن التحقيقات بوشرت معه.

وأضاف أن متهما ثانيا في القضية سلم نفسه لبحث جنائي العاصمة اليوم الاثنين، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

وبحسب المصدر الأمني؛ داهمت قوة من البحث الجنائي والأمن الوقائي شقة بمنطقة الجبيهة شمالي عمان لضبط المتهم الثالث في القضية مساء اليوم.

وكشف المصدر أن تكثيف عمليات البحث والتحري ومتابعة التحقيقات مكّنت مرتبات البحث الجنائي والأمن الوقائي من تحديد مكان تواجد أحد المتهمين بالقضية، لتتم مداهمة الشقة على الفور وإلقاء القبض عليه.