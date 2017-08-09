حقيقة الحالة الصحية للفنان عبد الحسين عبد الرضا

نفى نجل الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا دخول والده بحاله غيبوبة، مشيرا إلى تعرضه لجلطة مفاجئة في الرئة، أدت إلى انتكاسة حالته الصحية، وذلك عقب إجرائه لعملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن، الأسبوع الماضي.

وقال عدنان عبد الحسين، في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية، الأربعاء، إن والده في العناية المركزة، وأن الأطباء يتابعون حالته الصحية.

ونفى عدنان دخول والده في غيبوبة، قائلا إنه تحت تأثير المخدر العام عقب إجراء العملية.

وكانت مصادر فنية ذكرت، الأسبوع الماضي، أن العملية الجراحية التي خضع لها عبد الرضا في إحدى مستشفيات لندن نجحت.