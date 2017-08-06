حظائر مخالفة لبيع “الاضاحي” في الزرقاء

الزرقاء- أنشأ العديد من المواطنين في محافظة الزرقاء حظائر لبيع الاضاحي في المحافظة بشكل عشوائي ، قبل إصدار البلدية التعليمات للمواقع المتعلقة بالامر . وانتشرت العديد من الحظائر التي اعتدى بعضها على الشوارع وانشاؤها بالقرب من الاماكن السكنية دون انتظار تعليمات بلدية الزرقاء بهذا الخصوص ، التي تتعلق بتحديد المواقع والتعليمات الصادرة عنها وعدم التزام تلك الحظائر بالشروط البيئية والصحية والسلامة العامة ، وتوفير الكوادر اللازمة .

رئيس قسم الاعلام في بلدية الزرقاء ينال المعاني أكد أن البلدية لم تقم بنشر تعليماتها بخصوص حظائر بيع الاضاحي . وأضاف المعاني أن كوادر البلدية المعنية ستقوم بعمل جولات ميدانية لازالة كافة الحظائر المخالفة التي تم انشاؤها دون اتباع شروط او موافقة البلدية على انشائها .

يشار أن محافظة الزرقاء تعاني في كل عام بعيد الاضحى من انتشار الحظائر بشكل مخالف وانشاء تلك الحظائر على الارصفة وامام مدارس وعلى الشوارع الرئيسة .