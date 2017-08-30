“حذاء ميلانيا” يثير عاصفة وسط إعصار هارفي

انتقدت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تركيز وسائل إعلام أميركية على الحذاء الذي كانت ترتديه خلال زيارتها رفقة زوجها إلى تكساس، لتفقد آثار الإعصار المدمر هارفي.

وقال مدير الاتصال في مكتب ترامب، في بيان، إنه “من المحزن أن يساور بعض الأشخاص القلق إزاء أزياء (ميلانيا) خلال كارثة وطنية لا تزال تداعياتها المدمرة مستمرة”.

وجاء بيان مكتب ترامب بعد نشر تقارير في وسائل إعلام أميركية ركزت على أحذية السيدة الأولى ذات الكعب العالي، وهي في طريقها إلى تكساس.

ووصفت صحيفة “ميرور” ملابس ميلانيا بأنها “غير ملائمة على الإطلاق”، وأضافت في عنوانها الرئيسي، أن هذه الملابس “لا يمكن تخيلها في مثل هذه المواقف”.

كما لم تسلم الملابس التي كانت يرتديها ترامب، خلال زيارته إلى تكساس، من سهام النقد، إذ قالت بعض الصحف إن الرئيس بدا وكأنه يرتدي ملابس استعدادا لممارسة لعبة الغولف.

ورصدت “سكاي نيوز عربية” تركيز مصوري وكالات الأنباء العالمية على أحذية ميلانيا خلال الزيارة، والتقطوا لها صورا عدة من زوايا مختلفة.