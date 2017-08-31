حجاج أردنيون يغلقون شارعا رئيسيا في مكة بعد تأخر الحافلات

مكة المكرمة- أغلق عدد كبير من الحجاج الأردنيين الفرادى طريقا رئيسيا في منطقة العزيزية معترضين على تأخير الحافلات التي تقلهم إلى جبل عرفات.

وأكد حجاج أن شركة الحج والعمرة تعاقدت مع شركة مطوف سعودية وهمية أدت إلى تأخير قدوم الحافلات إلى مكان إقامة الحجاج في منطقة العزيزية.

وقال الحجاج إنهم اضطروا إلى إغلاق الطريق بعد أن شعروا أن الساعات تمضي دون حل للمشكلة ما سيؤدي إلى عدم صعودهم إلى جبل عرفات.

وأشاروا إلى أن شركة الحج والعمرة أخبرتهم أن الحافلات ستأتي عند الساعة11 منتصف ليل الأربعاء الخميس، إلا أنها قدمت حوالي الساعة 4 صباحا. وأكدوا ضرورة أن تضع الجهات المعنية حدا لمخالفات شركات الحج والعمرة.