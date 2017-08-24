جنرال أميركي يتعهد بإبادة فرع “داعش” في أفغانستان

وعد الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الخميس، أن تقوم قوات الأمن الأفغانية بدعم بري وجوي أطلسي بإبادة فرع تنظيم داعش في البلاد، وسحق فلول تنظيم القاعدة.

ووجه نيكولسون رسالة لطالبان قال فيها “توقفوا عن القتال ضد أبناء بلدكم..توقفوا عن قتل المدنيين الأبرياء، توقفوا عن زيادة الصعوبة والبؤس في حياة الشعب الأفغاني، سلموا أسلحتكم وانضموا إلى المجتمع الأفغاني. ساعدوا في بناء مستقبل أفضل لهذه البلاد ولأطفالكم”.

وقال نيكولسون وهوغو لورينز، الملحق الخاص للسفارة الأمريكية، للصحفيين في العاصمة الأفغانية كابل، إن الاستراتيجية الجديدة للرئيس دونالد ترامب من أجل أفغانستان التي أعلنها الاثنين تشكل وعدا للأفغان بأنهم معا يمكنهم هزيمة الإرهاب ومنع جماعاته من تأسيس ملاذات آمنة لها.

وأكد نيكولسون “لن نفشل في أفغانستان..أمننا القومي يعتمد عليها، فضلا عن أمن أفغانستان، وحلفائنا وشركائنا”.