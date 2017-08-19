جدل بعد مرافقة مقاتلة فرنسية لطائرة ركاب بريطانية

قالت شركة الطيران الرخيص البريطانية “جيت 2″، إنها طلبت من مسؤولي الطيران في فرنسا توضيحا لسبب قيام طائرة حربية بمرافقة طائرة ركاب تابعة لها في طريقها من إسبانيا إلى بريطانيا.

وذكر ركاب كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة “جيت 2” على الرحلة “إل إس 1204″، من مالغا إلى برمنغهام، أنهم رأوا طائرة عسكرية ترافق طائرتهم لقرابة خمس عشرة دقيقة الجمعة.

وأكدت الشركة، في بيان أصدرته السبت أنها تنتظر “توضيحا من سلطات النقل الجوي الفرنسية، لمعرفة سبب التعقب الواضح من قبل طائرة حربية لطائرتنا”.

وصرحت راكبة تدعى سارة هاتفيلد، وهي من إنجلترا، أن الطائرة المقاتلة “كانت قريبة للغاية، حتى إنني تمكنت من قراءة العبارة المكتوبة على زعنفة ذيلها”.