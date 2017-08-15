تونس تعلن إحباط “بن قردان 2”

أعلنت تونس الثلاثاء إحباط “مخطط إرهابي” يقضي بسيطرة عناصر من تنظيم داعش المتطرف على بعض المناطق في الجنوب.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن “الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة تمكنت من الكشف عن مخطّط إرهابي كان يستهدف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة المتمركزة بالجنوب تحضيرا للسيطرة على المنطقة على غرار المحاولة الفاشلة التّي استهدفت مدينة بن قردان خلال مارس 2016”.

والعام الماضي، شن عشرات من المتطرفين عمليات منسقة ضد منشآت آمنية في بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا بهدف “إقامة إمارة” تابعة لتنظيم داعش، وفق السلطات التونسية.

وقتل 13 من عناصر قوات الأمن وسبعة مدنيين، كما أدى الهجوم الفاشل إلى مقتل ما لا يقل عن 55 من المتطرفين.

وأضاف بيان الداخلية أن “المخطّط الإرهابي كان يهدف إلى استغلال حالة الاضطرابات الاجتماعيّة التّي شهدها الجنوب التّونسي ومساعدة عناصر إرهابيّة تنتمي إلى تنظيم “داعش” (…) للتسلل بقصد تنفيذ عمليّات ارهابيّة ومحاولة السّيطرة على مقرّات أمنيّة وعسكريّة”.

وأكد أنه “خلال هذه العمليّة الاستباقيّة تم توقيف خمسة عناصر تكفيريّة وإدراج عدد من العناصر الإرهابيّة المتحصّنة بالفرار بليبيا بالتّفتيش”.

ومنذ ثورة العام 2011، تواجه تونس حركة متطرفة مسؤولة عن مقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة، إضافة إلى مدنيين تونسيين وسياح أجانب.