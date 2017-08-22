توقعات بمحادثات جديدة بشأن استفتاء استقلال كردستان

رجح أحد المشاركين في المفاوضات، أن يلتقي وفد من الائتلاف الحاكم في العراق مع ساسة أكراد، الأسبوع المقبل، مرة أخرى، لمحاولة إقناعهم بتأجيل خطة إجراء استفتاء على استقلال الإقليم الكردي أو إلغائها.

وذكر عبد الله الزيدي عضو فريق التفاوض عن التحالف الوطني، الاثنين، أن جولة أولى من المحادثات عقدت في بغداد، الأسبوع الماضي، قربت بين مواقف الجانبين.

وبحسب ما نقلت رويترز، أجرى الوفد الكردي لقاءات منفصلة الأسبوع الماضي مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي والتحالف الوطني، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى في بغداد.

وصرح المسؤول الكردي، ملا بختيار، السبت، أن من المحتمل بحث إمكانية تأجيل إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر مقابل تنازلات مالية وسياسية من الحكومة المركزية في بغداد.

وتتوجس الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى من أن يشعل الاستفتاء صراعا جديدا مع بغداد وربما مع دول مجاورة، بما يصرف الأنظار عن الحرب الدائرة على تنظيم داعش في العراق وسوريا.

في غضون ذلك، طلب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، رسميا، من رئيس الإقليم الكردي مسعود البرزاني، قبل أسبوعين، تأجيل الاستفتاء.