توضيح من التحالف الدولي عن تعامله مع “قافلة الدواعش”

قال قائد عسكري أميركي، الخميس، إن قافلة مسلحي داعش التي غادرت الحدود السورية اللبنانية وكانت متجهة إلى دير الزور عادت أدراجها إلى مناطق خاضعة للحكومة السورية بعد أن عرقل التحالف تقدمها.

وأوضح الجنرال ستفين تاونسند قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة” عندما دخلت هذا المؤتمر قبل نحو ساعة كانت الحافلات تتحرك. لكنها عادت أدراجها إلى مناطق يسيطر عليها النظام (السوري)”.

وذكر الجنرال، وفق “رويترز” أن قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم تهاجم القافلة لكنها ضربت كل مقاتل أو مركبة تابعة لداعش حاولت الاقتراب من تلك القافلة.

وكان التحالف الدولي أعلن الأربعاء أن مقاتلاته شنت غارة استهدف قافلة تقل مسلحي داعش، الذين غادروا منطقة القاع في لبنان بموجب اتفاق مع ميليشيات حزب الله.

ونددت الولايات المتحدة بالاتفاق على لسان بريت ماكغورك كبير المبعوثين الأميركيين في التحالف الدولي الذي تقوده ضد داعش.

وطبقا للاتفاق، ينسحب نحو 600 مقاتل من داعش وعائلاتهم من منطقة القاع اللبنانية على الحدود السورية إلى دير الزور، مقابل تحديد داعش موقع رفات 8 جنود لبنانيين اختطفهم عام 2014، وإطلاق سراح أسير من ميليشيات حزب الله وجثة مقاتل إيراني.