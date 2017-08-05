تنظيم داعش يعد أيامه الأخيرة في الرقة

قال المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش، بريت ماك غورك، إن التنسيق العسكري مع روسيا مستمر في سوريا، وفقا لاتفاق واضح، مشيرا إلى أن التحالف أعد خططا لمرحلة ما بعد استعادة مدينة الرقة، من داعش.

فالأنباء الواردة من هناك تقول إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على نحو 45 في المائة من المدينة حسب ماكغورك، الذي اعتبرها خطوة مهمة في اتجاه حسم المعركة ضد داعش، مقدرا عدد عناصر التنظيم في الرقة بنحو 2000 مسلح محاصرين مرجحا أنهم سيموتون هناك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن قوات سوريا الديمقراطية باتت على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لتنظيم داعش، مشيرا إلى انتهاء وجود تنظيم داعش في الأحياء الجنوبية للرقة بعد التقاء القوات القادمة من جهة الشرق مع تلك الآتية من جهة الغرب.

بالمقابل يستغل داعش المدنيين ويستخدم الألغام والسيارات المفخخة وطائرات استطلاع ويعتمد على الأنفاق والانتحاريين من أجل تمديد فترة بقائه داخل الرقة، فيما أعلن التحالف الدولي أنه أعد قاعدة بيانات تضم نحو 19 ألف اسم من أسماء مقاتلي التنظيم تم تجميعها من عدة مصادر ويتقاسمها التحالف مع وكالة الشرطة الدولية الإنتربول تحسبا لعودة هؤلاء إلى بلدانهم.