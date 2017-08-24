تمديد إعتقال الأسيرة المقدسية منال شويكي

مدد قاضي محكمة الصلح في القدس المحتلة يوم أمس الأربعاء إعتقال السيدة منال عبد المجيد شويكي (34 عاما) من سلوان لغاية يوم الجمعة.

وكانت السيدة قد تعرضت للإعتقال مرتين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد إعتقلت أول مرة بتاريخ 10/8/2017ومكثت خمسة أيام في الأسر وأفرج عنها بشرط تحويلها للحبس المنزلي لمدة ستة أيام، وفجر أمس الأربعاء إعتقلت للمرة الثانية وتم تم تمديد إعتقالها.

يذكر أن الأسيرة منال سيدة متزوجة وأم لأربع فتيات وحامل في شهرها الخامس، وتعمل معلمة في إحدى المدارس التابعة للبلدية، وقد تم فصلها من العمل على إثر القضية.