تغطية بلا حدود من شركة الشرق العربي للتأمين مع برنامج كراون عائلتي “بلا حدود”

سما الاردن – تغطية تأمينية شاملة مع برنامج “كراون عائلتي – تغطية بلا حدود” أحد أهم برامج التأمين الطبي الفردي لجميع أفراد العائلة داخل وخارج المستشفى بسقف مفتوح، وأيضاً داخل وخارج المملكة حسب شروط العقد، وذلك ضمن أكبر شبكة طبية في المملكة، وعدد مؤمنين يتجاوز الـ 325 ألف مؤمن (ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف مؤمّن).

إذ يمنح هذا البرنامج تغطية بنسبة 100% لحالات دخول المستشفى بما في ذلك حالات الولادة، كما يمنح البرنامج تغطية بسقف مفتوح للحالات خارج المستشفى، كما يشمل تغطية العلاج الطبيعي ومطعوم الإنفلونزا، وجميع الفيتامينات والمعادن المتعلقة بالحمل، والجلطات الدماغية والأورام الحميدة، وحالات هشاشة العظام، مع إمكانية تغطية منفعة الأسنان بقسط إضافي من خلال مراكز مختارة.

إن استراتيجية الشركة في تطوير الخدمات المقدمة هو منهج تلتزم به الشركة وتعتبره أحد أهم عوامل نجاحها لسنوات عدة نظراً لإيمانها القوي بأن متطلبات الحياة بتغير مستمر، ولا بد من مواكبة هذه التغيرات لنضمن تقديم أفضل تغطية وحماية للعملاء الكرام.

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