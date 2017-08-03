“تطور خطير” يهدد صفقة انتقال نيمار

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس أنها رفضت تسلم أموال البند الجزائي التي سيدفعها النجم البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الإسباني وقيمتها222 مليون يورو، تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي، مما يعد تطورا خطيرا يهدد إتمام الصفقة.

وقال متحدث باسم الرابطة لوكالة فرانس برس “حضر الممثلون القانونيون للاعب إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل إيداع (المبلغ) البند الجزائي، فرفضته”.

وبموجب أنظمة العقود في كرة القدم الإسبانية، يتوجب على اللاعب نفسه أن يدفع مبلغ “شراء العقد” كإيداع لدى رابطة الدوري، على أن تقوم هي بتحويله إلى النادي “البائع”.

إلا أن الصفقة تلاقي اعتراض رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي نقلت عنه وسائل إعلام إسبانية صباح الأربعاء قوله “لن نقبل هذا المال من ناد مثل باريس سان جرمان (…) يخالف الأعراف والقوانين”، متهما النادي الباريسي بـ “التنشط المالي”.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنه سيطالب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بإيضاح الطريقة التي سيموّل بها صفقة انتقال نيمار التي تتضمن دفع الشرط الجزائي الضخم.

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، أن المالك القطري، لنادي باريس سان جيرمان سيقوم بدفع الشرط الجزائي كاملا.

مضيفة “على الرغم من أن قيمة الصفقة الإجمالية قد تصل إلى 450 مليون يورو إلا أنه سيتعين على الشركة القطرية أن تحترم لوائح اليويفا للعب المالي النظيف”.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف، الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي للعبة في سبتمبر 2009، على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله.

وتتحدث التقارير عن انتقال نيمار (25 عاما) إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي بعقد يمتد لخمسة مواسم وصفقة ستكون الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وقال المصدر نفسه إنه من المتوقع أن يكسب نيمار حوالي 55 مليون يورو، مضيفا أن الصفقة قد تكلف النادي الباريسي 90 مليون يورو سنويا، أي ما يقارب ربع الإيرادات السنوية الحالية لشركة باريس سان جيرمان البالغة 389.6 مليون يورو.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا مقابل 89 مليون جنيه استرليني، مما جعله اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

إلا أنه في حال أتم النادي الباريسي الصفقة بنجاح، فسيصبح النجم البرازيلي أغلى لاعب كرة القدم.