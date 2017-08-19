تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في “عين الحلوة”

لا تزال الاشتباكات المسلحة بين القوة الأمنية المشتركة وحركة فتح من جهة، والمتشددين الموالين لتنظيم “داعش” الإرهابي على الجهة الثانية، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب مدينة صيدا اللبنانية، مستمرة حتى الآن.

ويشهد المخيم في هذه الأثناء تصاعدًا في حدة اطلاق النار والقاء القنابل بين القوة الامنية المشتركة الفلسطينية، ومجموعة المطلوب بلال العرقوب أحد قيادات جماعة بلال بدر المتشددة، عند نقطة زاروب ناصيف ومحيطها ومفرق السوق وبناية الاسدي.

من جهتها، دعت القوى السياسية في مخيم عين الحلوة إلى وقف إطلاق النار وملاحقة وتسليم المعتدين على القوة الأمنية المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في مقر قيادة القوة المشتركة لمعالجة الأحداث الأليمة في مخيم عين الحلوة، حيث أكد المجتمعون على ضرورة التثبيت الفوري لوقف إطلاق النار، وتعزيز القوة المشتركة وعودتها لمواقعها السابقة.

ومنذ ساعات صباح اليوم السبت، واصل العناصر الإسلاميون المتشددون إطلاق النار، خصوصًا في حي الطيري وباتجاه الشارع الرئيسي الفوقاني ما عطّل الحياة العامّة في المخيم وأجبر الناس على البقاء في منازلهم.

وبعد الهجوم الذي شنّه العرقوب ومجموعته على منزل أحد كوادر “فتح” في حيّ الرأس الأحمر وتمكّن من الاستيلاء عليه، اتسعت رقعة الاشتباكات وبخاصة مع شنّ القوة المشتركة وعناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني–”فتح” هجومًا صاعقًا ضد المجموعات المتشددة التي يتحصن فيها العرقوب وأيضًا بلال بدر وعناصره.

ودارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها قذائف صاروخية إلى جانب الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية تخطّى بعضها أجواء عين الحلوة إلى صيدا وسيروب وطريق الحسبة، وسقط عدد من القتلى والجرحى، وعرف من القتلى أحمد الفارس من “حركة فتح”.

وكان المدخل الغربي لمخيم “عين الحلوة” من جهة الحسبة، شهد حركة نزوح كثيفة للأهالي، في ظل احتدام المعارك بين القوة المشتركة من جهة و”مجموعة بلال بدر” من جهة ثانية.

وتتركز المعارك على محور حي الطيرة جبل الحليب، مفرق سوق الخضار على الشارع الفوقاني، حيث سمعت أصوات القذائف الصاروخية في أجواء المخيم ومدينة صيدا، خصوصا في منطقة الفيلات. كما أن الرصاص الطائش بلغ المناطق المحيطة بالمخيم.

وكانت مجموعة المطلوب بلال أبو عرقوب أحد قيادات جماعة بلال بدر المتشددة قد قامت مساء أول أمس بإطلاق النار على عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في قاعة مركز اليوسف داخل المخيم مما أدى إلى ارتفاع حدة الاشتباكات.

وكانت القوى الأمنية في صيدا أقفلت أوتستراد صيدا- الجنوب من جهة الحسبة خوفاً من تردي الاوضاع في مخيم عين الحلوة. وذلك بعد تجدد الاشتباكات في الشارع الفوقاني، حيث انفجرت قنبلة ترافقت مع اطلاق نار كثيف، بعد هدوء حذر ساد ليل المخيم، فيما بقيت الحركة مشلولة على الشارع الفوقاني مع اقفال المحال التجارية فيه.