ترامب: المكسيك “معقل” الجرائم الخطيرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، أن على الكونغرس إيجاد طريقة لتغطية تكاليف بناء الجدار الحدودي الذي وعد به، واصفا المكسيك بأنها معقل الجرائم الخطيرة.

وحذر المكسيك وكندا من أنهما إذا واصلتا تبني موقف “صعب” بشأن محادثات التجارة، فإنه سيضطر إلى وقف مفاوضات تعديل اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا).

ويضع هذان الموقفان ترامب على طريق الصدام مع العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي المتشككين، وكذلك مع عدد من الدول المجاورة، إلا أنهما يكسبانه شعبية لدى قاعدته الانتخابية.

وكتب ترامب على تويتر “المكسيك هي من أعلى الدول في نسبة الجرائم في العالم. يجب أن نبني هذا الجدار. المكسيك ستدفع كلفة بنائه من خلال التعويضات أو غيرها”.

وأضاف “نحن في عملية إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا (أسوأ اتفاقية تجارة في التاريخ) مع المكسيك وكندا. والبلدان يتبنيان موقفا صعبا. هل سنضطر إلى وقف العملية؟”.

وموقفا ترامب بشأن الجدار والتجارة معروفان، وشكلا محور حملته للفوز بالرئاسة العام الماضي، ولكنهما قد يتعارضان الآن مع الواقع السياسي.

وترغب الغالبية الجمهورية في خفض الضرائب وتمرير مشروع قانون بنية تحتية مكلف، إلا أن ترامب هدد بوقف عمل الحكومة إذا لم يمول الكونغرس بناء الجدار.

ولكن الديمقراطيين يعارضون تضمين مشروع قانون الإنفاق الحكومي ملف الجدار، وسيسعى قادة الجمهوريين إلى إقرار القانون، فيما يعارضون في الوقت ذاته وقف عمل الحكومة.

وكانت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بدأت إعادة التفاوض بشأن اتفاقية نافتا التي عمرها 23 عاما في وقت سابق من هذا الشهر بدعوة من ترامب.

ووصف الرئيس الأميركي الاتفاقية مرارا بأنها “كارثية” لأنها تصدر الوظائف الأميركية إلى المكسيك، في حين اعتبرت المكسيك أن هذا الكلام أسلوب تفاوضي ينال رضى القاعدة الشعبية الأميركية.

ولا ترغب المكسيك، التي تبيع 80 في المئة من صادرتها للولايات المتحدة، في إحداث تغييرات جذرية على الاتفاقية، كما تشعر كندا بالقلق حيال ذلك.