تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الخميس مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور وتحول المستثمرين للتركيز على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأميركي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1260.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش بعدما لامس 1258.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9 بالمئة إلى 1266.30 دولار للأوقية.

وفي الوقت نفسه صعد الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة عملات، الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على التضخم الأميركي رغم أن سوق العمل المحلية تبدو في أفضل صورها في عدة سنوات مع بقاء معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في 17 عاما.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى16.43 دولار للأوقية بعدما تراجعت لأدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق اليوم.

كما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.50 دولار للأوقية بعدما صعد إلى أعلى مستوى منذ 14 يونيو في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 889.50 دولار للأوقية ويتجه نحو إنهاء موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.