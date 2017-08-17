تحديد عدد المقبولين بالجامعات بـ30941 طالبا

عمان- قرر مجلس التعليم العالي تحديد عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الأردنية الرسمية بـ30941 طالباً وطالبة، في حين نسبت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بـ30761.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر المجلس، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، زيادة عدد مقاعد التخصصات الطبية والصحية (طب، طب أسنان، صيدلة، دكتوراه صيدلة)، بحيث يصبح عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص 77 مقعداً.

وسيؤدي هذا القرار إلى انخفاض غير مسبوق للحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات الطبية والصحية، إذ سينخفض الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصص الطب عن 95 %، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أعوام طويلة.

وكان المجلس قال، في بيان صحفي، إن تلك التخصصات “تشهد إقبالاً مجتمعياً، ومصنفة بأنها مطلوبة في سوق العمل”.

ويبلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدلات 65 % فما فوق من الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الحالي 32289 طالبا وطالبة.

ومنح المجلس الجامعات القبول على البرنامج الموازي في التخصصات السابقة، بحسب قدراتها وطاقتها الاستيعابية على أن تبدأ الجامعات بتوفيق أوضاعها حسب النسبة المقررة لهذا البرنامج تدريجياً اعتباراً من العام الدراسي الجامعي 2019/2018.

وجاء القرار “مراعاة لمصلحة الطلبة وتحديداً الذين حققوا معدلات مرتفعة في الدورة الصيفية الحالية وحتى يستطيع هؤلاء الطلبة تحقيق ما يمكن من رغباتهم في إكمال مسيرتهم التعليمية وأن لا تشكل أسس القبول عثرة في طريقهم”.

الى ذلك، وافق المجلس على طلب الجامعة الأردنية تعديل مسمى (مركز الحاسوب) ليصبح (مركز تكنولوجيا المعلومات)، وإنشاء مركز تكنولوجيا النانو بالجامعة، شريطة التعاون مع المراكز المماثلة محلياً وعالمياً.

كما وافق على طلب جامعة العلوم الاسلامية العالمية إلغاء تجميد برنامج الماجستير في تخصص (المناهج وأساليب التدريس) اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017 .

ووافق على طلب جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تجميد برنامج الماجستير في تخصص ادارة الأعمال الدولية “Global MBA”، شريطة ألاّ يتأثر الطلبة الذين على مقاعد الدراسة.

كما وافق المجلس على طلب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية استحداث برنامج الماجستير في علوم التأهيل السريري، وتوطينه في كلية العلوم الطبية التطبيقية/ قسم علوم التأهيل وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018/2017، شريطة عدم قبول أي طلبة في التخصص الا بعد تحقيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

ووافق أيضاً على انشاء معهد موسيقات القوات المسلحة كبديل عن مدرسة موسيقيات القوات المسلحة ليمنح الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم الشامل) في تخصصي التربية والعلوم الموسيقية شريطة تحقيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

وأن يخضع المعهد للإشراف الأكاديمي والفني والتربوي من قبل جامعة البلقاء التطبيقية وأن يكون الطلبة الملتحقين في المعهد من افراد القوات المسلحة الناجحين في الثانوية العامة الذين تم اختيارهم لمهنة الموسيقى، وأن يخضع الطلبة الى امتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على طلب جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، واستحداث القسمين التاليين في مركز الجامعة والكليات التابعة لها (قسم العلوم الاساسية/ الانسانية وقسم العلوم الاساسية/ العلمية.

ووافق على استحداث (قسم العلوم الهندسية المساندة) بدلاً من (شعبة العلوم الهندسية الأساسية) في الجامعة الهاشمية، وعلى قوائم تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة والتخصصات المناظرة في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2017/2018.

ووافق ايضاً على إضافة مادة الى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية، وتم التنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية لاستكمال الإجراءات التشريعية وإصداره حسب الأصول.

كما تم التنسيب الى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل احكام المادة (8/د) من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لاستكمال الإجراءات التشريعية وإصداره حسب الأصول.

إلى ذلك، قرر المجلس التنسيب بتعيين الدكتورة منار فياض رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية لمدة 4 أعوام.