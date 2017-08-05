تجريد ملكة جمال العراق من لقبها

قررت اللجنة المنظمة تجريد لقب ملكة جمال العراق لعام 2017 من فيان سليماني، بعدما اكتشفت أنها كانت متزوجة، وهو مخالف للقواعد العالمية للمسابقة.

ونفت سليماني أن تكون متزوجة، وقالت على حسابها بإنستغرام، “عندما تقدمت للمسابقة كنت قد أبلغت اللجنة المنظمة بأني كنت مخطوبة لشاب عراقي مقيم ومجنس ايرلندي وقد فسخت خطوبتي منه ولم تتم مراسم الزواج”.

وأضافت، ” “أما السبب الذي دفع المنظمة لإعلان سحب اللقب الذي هو لا يهمني ولا يزيدني قشة إلا من محبة الناس التي عندي بكنوز الأرض فأني سأعلنها وبشكل مفصل وموثق ومنها ما هو غير أخلاقي بهدف دنيء وتجارة رخيصة”.

وأكدت سليماني (23 عاما) أنها ستلجأ للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللجنة المنظمة لملكة جمال العراق.