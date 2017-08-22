تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع وتيرتها في الشارع «الفوقاني»

عادت الاشتباكات بشكل متقطع بعد ظهر اليوم الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين لليوم السادس على التوالي، في جنوب لبنان بين القوة الامنية الفلسطينية المشتركة ومجموعتي “بدر” و” العرقوب” الاصوليتين.

وقال مصدر أمني ان الاشتباكات المتقطعة وقعت في احياء الطيري والصحون وأطراف حي الصفصاف ويسجل سقوط قذائف مصحوبة باطلاق نار بين الحين والاخر.

كما أكد المصدر أن وتيرة الاشتباكات ارتفعت في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة حيث يتم استخدام كل أنواع الاسلحة.

ولفت إلى « اجتماع سيعقد في السفارة الفلسطينية في بيروت اليوم، لتثبيت وقف اطلاق النار والعمل على اعادة الامن والاستقرار الى المخيم واعادة النازحين واصلاح ما دمرته الاشتباكات».

وقال المصدر ان حصيلة اشتباكات يوم امس في المخيم بلغت تسعة جرحى وخسائر جسيمة في الممتلكات، فضلا عن احتراق عدد من المنازل والمؤسسات.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت من يوم الخميس الماضي إلى سقوط تسعة جرحى من بينهم احد عناصر مجموعة بلال بدر البارزين ويدعى عز الدين ابو داوود والملقب “ضبايا” والذي اصيب اصابة وتم نقله الى مستشفى الراعي في صيدا ما يرفع الحصيلة الاجمالية للإشتباكات منذ اندلاعها الى اربعة قتلى واكثر من عشرين جريحًا.