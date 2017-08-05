بوتن يتحدى البرودة ويصطاد السمك عاري الصدر

توجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إلى منطقة جبلية في سيبيريا جنوبي روسيا لممارسة لصيد السمك في أحدث مغامرة للزعيم الروسي المحب للأعمال المثيرة والمغامرات.

وأظهرت لقطات نشرتها محطات التلفزيون الحكومي الروسي، السبت، بوتن عاري الصدر أثناء قيادة قارب قابل للنفخ وصيد السمك برمح في بحيرة بالمنطقة الجبلية ويرافقه وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ومسؤولون آخرون.

وكشفت اللقطات أيضا بوتن لدى قيامه بالصيد تحت الماء ببندقية الرمح.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس أمضى ساعتين في صيد سمك الكراكي قبل أن يحصل على واحدة في النهاية خلال رحلة الأربعاء.

يشار إلى أن بوتن كثيرا ما انخرط في أعمال استعراضية مثيرة منذ توليه الرئاسة عام 2000، إذ قاد طائرات قتالية ومارس ركوب الخيل وصيد السمك عاري الصدر.

كما رافق أيضا قطيعا من طيور الكركي على متن طائرة شراعية، وأطلق طلقة مخدرة على نمر ببندقية، وأطلق سراح فهود في محمية للحياة البرية.