بقاء الأجواء صيفية معتدلة

تبقى الأجواء صيفية معتدلة إلى اعتيادية في المناطق الجبلية نهار اليوم، وحارة نسبيا في الاغوار والعقبة والمناطق الصحراوية.

وأوضح موقع طقس العرب، أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء لطيفة عموما ليلا، وتميل للبرودة بعد منتصف الليل فوق الجبال العالية وفي السهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 32 الى 22، غرب عمان: من 30 الى 20، إربد: من 32 الى 21، جرش: من 32 الى 22، السلط: من 32 الى 20، عجلون: من 32 الى 19، الزرقاء: من 35 الى 22، المفرق: من 35 الى 19، مأدبا: من 31 الى 17، الكرك: من 29 الى 19، الطفيلة: من 30 الى 20، معان: من 37 الى 18، العقبة: من 40 الى 28 والبحر الميت: من 39 الى 31.

وتوقع “طقس العرب” أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا نهار غد مع بقاء الطقس صيفيا اعتياديا، وحارا في الاغوار والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.