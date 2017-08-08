بعد صفقة نيمار.. باريس يستهدف نجما آخر من إسبانيا

سما الاردن – مدريد:

أكدت تقارير إسبانية أن ممثلي نادي باريس سان جرمان الفرنسي، سيجتمعون مع يان أوبلاك، حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، بهدف التعاقد معه.

وازدادت التكهنات حول انتقال السلوفيني أوبلاك، بعدما بقي كآخر نجوم الفريق الذين لم يجددوا عقدهم مع أتلتيكو إلى الآن.

ويحاول النادي الإسباني الإبقاء على نجومه الكبار، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان النادي من التعاقد مع لاعبين حتى صيف 2018.

وأفادت صحيفة “ماركا” أن أتلتيكو مدريد يفاوض الحارس السلوفيني، ويفكر بوضع شرط جديد في عقده، يمنعه من التعاقد مع باريس سان جرمان.

ويذكر أن قيمة العقد الجزائي لأوبلاك تبلغ 117 مليون دولار.

وتأتي مفاوضات باريس سان جرمان بعد أيام من إتمام صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار، بقيمة 262 مليون دولار، من برشلونة الإسباني إلى صفوف النادي الباريسي.