بعثة الفيصلي تصل عمان وسط استقبال جماهري حاشد

وصلت بعثة الفيصلي الذي حل وصيفا في بطولة الاندية العربية إلى مطار عمان الدولي مساء الاثنين وسط استقبال جماهيري حاشد.

وتجمعت جماهير النادي الفيصلي في قاعات استقبال المطار منذ ساعات عصر الاثنين، حيث رددت هتافات وأهازيج تحيي إنجاز الفريق والعروض التي قدمها في البطولة.

وتأخرت طائرة النادي الفيصلي عن الإقلاع إلى عمان، بعد إصرار الوفد المشارك على اصطحاب أفراد الجمهور الذين كانوا موقوفين بالاسكندرية على خلفية الاحداث التي اعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية أمس.

وأمضى السفير الاردني في القاهرة علي العايد عدة ساعات برفقة وفد الفيصلي بمطار الاسكندية بانتظار أفراد الجمهور الأردني، بمن فيهم الاشخاص الذين كانوا موقوفين وتأخروا عن الالتحاق بالوفد.

وأصر السفير العايد على الانتظار في المطار لحين حضور جميع الموقوفين وعددهم 8 قبل ان يغادر للقاهرة.

وعبر السفير العايد عن شكره وتقديره للتعاون الكامل الذي ابدته الحكومة والجهات الرسمية المصرية المختصة بهدف انهاء هذا الموضوع ، مؤكدا ان هذا التعاون يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الاردنية – المصرية في مختلف المجالات وبتوجيهات مباشرة من القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

إلى ذلك احتشدت جماهير النادي الفيصلي في قاعات الاستقبال بمطار الملكة علياء بانتظار قدوم بعثة النادي.