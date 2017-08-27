بطاقة الخصومات المسبقة (كراون كاش) من شركة الشرق العربي للتأمين

سما الاردن – بطاقة كراون كاش من شركة gig | الشرق العربي للتأمين، هي بطاقة تمنحك خصومات مختلفة على العديد من مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات وصيدليات ومختبرات ومراكز أشعة وعلاج طبيعي ومراكز أسنان ….. وكل ذلك مقابل 20 دينار فقط.

وقد حرصت الشركة على إدراج نخبة من مزودي الخدمات الطبية من القطاعات المختلفة، حيث يمكنك استعمال البطاقة فور زيارتك لأي من الأسماء المشمولة في هذه البطاقة.

كما أن البطاقة تشتمل على مزودي الخدمات الطبية في عدة مناطق مختلفة داخل المملكة لجعل إمكانية الوصول للخدمة الطبية أسرع وأقرب إلى جميع مستخدمي البطاقة.

وجدير بالذكر أن البطاقة هي متاحة للجميع وليس فقط لعملاء شركة gig | الشرق العربي للتأمين، حيث أنه بإمكان أي شخص الحصول على البطاقة والاستفادة من مميزاتها، فكل ما عليكم فعله هو التواصل مع الشركة للحصول على البطاقة.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات والتأمينية الشاملة وجعل التأمين متاح للجميع، والتي تضمن توفير أقصى سبل الراحة والرضا المستمر للعملاء.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 06-5654550 فرعي 229